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Сегодня ожидается геомагнитная буря

Сегодня ожидается геомагнитная буря В течение последних трех суток солнечная активность находилась на нормальном фоновом уровне. С 20 ноября наблюдается усиление параметров солнечного ветра.
Экология
20 ноября 2023 г. 12:15
Сегодня ожидается геомагнитная буря

В течение последних трех суток солнечная активность находилась на нормальном фоновом уровне. С 20 ноября наблюдается усиление параметров солнечного ветра.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что может произойти геомагнитная буря G1 (умеренного) уровня. Предполагается, что с 22 ноября геомагнитное поле успокоится. В настоящее время скорость солнечного ветра находится в диапазоне 300-360 км/с.

5 декабря также прогнозируется геомагнитная буря G1(умеренного) уровня.

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Версия на азербайджанском языке Geomaqnit qasırğası gözlənilir

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