Сегодня отмечается международный день Каспия

Международный День Каспия – экологическая дата, отмечаемая 12 августа пятью прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном.

Международный День Каспия – экологическая дата, отмечаемая 12 августа пятью прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном.

Как передает Report, данное событие призвано привлечь внимание общественности к экологическим проблемам моря.

12 августа 2006 года вступила в силу Тегеранская конвенция по защите морской среды Каспия, с тех пор в этот день отмечается Международный День Каспийского моря.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, также известная как "Тегеранская Конвенция", была принята в городе Тегеран в 2003 году. Тегеранская Конвенция является первым юридически обязывающим региональным соглашением, подписанным всеми пятью прикаспийскими странами и содержит общие требования к охране окружающей среды Каспийского края и предусматривает создание необходимых для этого институциональных механизмов.

В 1998 году, с целью предотвращения ухудшения экологических условий Каспийского моря и способствования устойчивому развитию региона, для обеспечения благополучия прибрежного населения на длительный период, была создана Каспийская Экологическая Программа (КЭП), обширная региональная программа.