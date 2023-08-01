Сегодня ночью будет наблюдаться Суперлуние

В ночь с 1-го на 2-ое августа жители Земли смогут наблюдать такое астрономическое событие как суперлуние.

В ночь с 1-го на 2-ое августа жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние.

Как сообщили Report в пресс-службе Бакинского государственного университета (БГУ), в это время Луна будет находиться наиболее близко к Земле

Суперлуние происходит из-за того, что луна движется по орбите вокруг Земли не в идеально круговой форме, а по эллипсу. В определенный момент она находится на точке, ближайшей к Земле, которую называют перигеем. В этот момент луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное время. Суперлуние во вторник будет находиться в 222 158 милях от Земли.

Суперлуние 31 августа будет находиться в 222 043 милях от Земли, что делает ее еще более впечатляющей для наблюдения.

Суперлуние представляет собой явление, когда луна выглядит на ночном небе намного крупнее и ярче обычного из-за своего близкого расстояния к Земле.