Сегодня в Азербайджане наступает Кичик чилле

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По народным поверьям, с сегодняшней ночи в Азербайджане завершается Бёюк (большая) чилле и начинается Кичик (малая) чилле.

Report напоминает, что древние тюрки делили зиму на три части: Бёюк чилле - 40 дней, Кичик чилле - 20 дней и Боз ай (Серый месяц) - 30 дней.

"Чилле" - означает трудность, тяготы, печаль.

Отметим, что в ночь с 21-го на 22-е декабря в различных регионах проводится церемония "Бёюк чилле". Бёюк чилле заканчивается примерно 31 января. В отличие от более спокойного Бёюк чилле, во время Кичик чилле наблюдаются сильные морозы. Из-за очень холодной погоды в это время, в мифологии Кичик чилле изображается как жестокая, замораживающая жизнь, устращающая сила. Кичик чилле длится 20 дней, после чего начинается Боз ай, по завершении которого наступает праздник Новруз.