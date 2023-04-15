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Сегодня на общегородском субботнике вымыты 533 улицы Баку

Сегодня на общегородском субботнике вымыты 533 улицы Баку Исполнительная власть города Баку провела сегодня в столице очередной общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству.
Экология
15 апреля 2023 г. 20:19
Сегодня на общегородском субботнике вымыты 533 улицы Баку

Исполнительная власть города Баку провела сегодня в столице очередной общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии, он организован в преддверии Гран-при Азербайджана Формулы-1 и перед приездом гостей из разных стран мира. В ходе субботника моющими средствами были вымыты 533 главных улицы и проспекта столицы, проведены работы по их очистке и благоустройству.

Жители и гости столицы отметили, что улицы, проспекты, парки и скверы Баку сегодня стали чистыми и ухоженными, чему помогла организация очередного общегородского субботника.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ümumşəhər daxili iməciliyi keçirilib, 533 küçə yuyulub

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