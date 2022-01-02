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Сделано предупреждение о сильных ветрах

Сделано предупреждение о сильных ветрах С вечера 2 января до второй половины дня 3 января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а 4 января скорость юго-западного ветра - 15-20 м/с, временами до 23 м/с.
Экология
2 января 2022 г. 13:50
Сделано предупреждение о сильных ветрах

С вечера 2 января до второй половины дня 3 января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а 4 января скорость юго-западного ветра - 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы.

В районах Азербайджана с вечера 2 января до второй половины дня 3 января, а также 4 января ожидаются осадки, выпадет снег, местами интенсивный. 2-4 января западный ветер временами достигнет 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.

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