Сделано предупреждение о сильных ветрах

С вечера 2 января до второй половины дня 3 января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а 4 января скорость юго-западного ветра - 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

С вечера 2 января до второй половины дня 3 января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, а 4 января скорость юго-западного ветра - 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы.

В районах Азербайджана с вечера 2 января до второй половины дня 3 января, а также 4 января ожидаются осадки, выпадет снег, местами интенсивный. 2-4 января западный ветер временами достигнет 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.