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Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне "На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия".
Экология
20 марта 2022 г. 17:55
Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне

"На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате сегодняшнего снегопада высота снежного покрова в Лерике достигла 64 см, в Алтыагадже – 47 см, Ярдымлы – 42 см, Халтане – 41 см.

"На территории страны дул северо-западный ветер, в некоторых регионах усиливался. Самая высокая скорость ветра зафиксирована в Сальяне – максимально 33 м/с", сообщила она.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə qarın hündürlüyü 64 sm-ə çatıb

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