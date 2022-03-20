Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Сальяне

"На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия".

"На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия".

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате сегодняшнего снегопада высота снежного покрова в Лерике достигла 64 см, в Алтыагадже – 47 см, Ярдымлы – 42 см, Халтане – 41 см.

"На территории страны дул северо-западный ветер, в некоторых регионах усиливался. Самая высокая скорость ветра зафиксирована в Сальяне – максимально 33 м/с", сообщила она.