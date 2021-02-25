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Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана

Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана Ночью и утром 25 февраля самая низкая температура на территории страны наблюдалась в Губа-Хачмазском регионе
Экология
25 февраля 2021 г. 10:25
Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана

"Согласно поступившим из сети гидрометеорологического наблюдения данным в северо-восточных районах Азербайджана зафиксированы самые низкие температурные показатели".

Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, ночью и утром 25 февраля самая низкая температура на территории страны наблюдалась в Губа-Хачмазском регионе.

По словам представителя министерства, если в этих районах морозы достигли 13-17 градусов, в Габале, Загатале, Шеки - 6-10 градусов мороза, в низменных районах - до 5 градусов мороза: "Интересно, что в Нахчыване , Шаруре, Ордубаде, где зима обычно самая морозная, сегодня ночью было зафиксировано 2-3 градуса мороза, что на 3 градуса выше фактической температуры в Баку. В Баку и на Абшероне минимальная температура воздуха опустилась до минус 6 градусов, а в относительно высокогорных районах города температура столбика термометра опустилась еще ниже".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Ən aşağı temperatur göstəriciləri şimal-şərq rayonlarında olub

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