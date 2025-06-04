Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения

Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения

По меньшей мере 6 рек текут из Армении в Азербайджан, неся с собой риски экологического загрязнения.

Как передает Report, об этом заявил Сабит Багиров, член коалиции НПО "Enviromental Protection First", на брифинге в знак протеста против деятельности Мецаморской АЭС.

По словам эксперта, особенно высока опасность загрязнения реки Араз.

"Мы уже видели протесты в иранских СМИ по этому поводу. Фактически вся территория Азербайджана подвержена риску загрязнения через речные системы", - подчеркнул Сабит Багиров.