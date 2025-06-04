О нас

Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения

Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения
Экология
4 июня 2025 г. 15:50
Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения

По меньшей мере 6 рек текут из Армении в Азербайджан, неся с собой риски экологического загрязнения.

Как передает Report, об этом заявил Сабит Багиров, член коалиции НПО "Enviromental Protection First", на брифинге в знак протеста против деятельности Мецаморской АЭС.

По словам эксперта, особенно высока опасность загрязнения реки Араз.

"Мы уже видели протесты в иранских СМИ по этому поводу. Фактически вся территория Азербайджана подвержена риску загрязнения через речные системы", - подчеркнул Сабит Багиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sabit Baghirov: At least 6 rivers flow from Armenia, carrying risks of environmental pollution
Версия на азербайджанском языке Sabit Bağırov: Ermənistandan axan çaylar vasitəsilə Azərbaycan ərazisi çirklənmə təhlükəsi ilə üz-üzədir

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi