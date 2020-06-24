С завтрашнего дня в Азербайджане похолодает на 5-8 градусов

Со второй половины дня 25 июня по вторую половину дня 27 июня в Баку и на Абшероснком полуострове скорость северо-западного ветра может достичь 15-20 м/с, временами 25-28 м/с. В отдельные часы скорость ветра может достичь 30 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем 26 июня и 27 июня местами возможны осадки.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-7 градусов, максимальная температура воздуха составит 24-27 градусов тепла.

Начиная с северных и западных районов с 25 июня по вторую половину дня 28 июня на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, переменные осадки, временами ливни. На отдельных территориях Большого Кавказа осадки могут принять интенсивный характер, ожидается град.

По сравнению с предыдущими днями похолодает на 5-8 градусов. Скорость восточного ветра усилится до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с, прикуринских районах 33-35 м/с. Уровень рек может подняться, в некоторых горных реках возможен сель.