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С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты

С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить сезон охоты открытым
Экология
21 января 2021 г. 12:33
С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить сезон охоты открытым.

Как сообщил Report начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев, на заседании, на котором присутствовали представители Национальной академии наук Азербайджана, соответствующих государственных структур, международных организаций и общественных объединений, единогласным мнением членов Совета было принято решение об открытии охотничьего сезона с 22 января.

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