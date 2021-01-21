С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить сезон охоты открытым

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты, на котором было принято решение объявить сезон охоты открытым.

Как сообщил Report начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев, на заседании, на котором присутствовали представители Национальной академии наук Азербайджана, соответствующих государственных структур, международных организаций и общественных объединений, единогласным мнением членов Совета было принято решение об открытии охотничьего сезона с 22 января.