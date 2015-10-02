Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане понизится. Об этом Report сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, 3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром и вечером в некоторых местах полуострова возможны осадки.

Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-19, днем - 23-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами ливневого характера. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3-5 октября слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеочувствительных людей.