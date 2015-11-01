С завтрашнего дня погода на территории страны улучшится

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Завтра на территории Азербайджана будет наблюдаться дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальном департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность. Ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью в большинстве районов будет без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.