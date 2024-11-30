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В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 1 декабря до утра 2 декабря местами ожидаются дожди.
Экология
30 ноября 2024 г. 13:56
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 1 декабря до утра 2 декабря местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах полуострова возможно кратковременное усиление осадков.

С 1 по 3 декабря в районах Азербайджана временами ожидается дождливая погода. В некоторых восточных районах прогнозируются интенсивные ливни, а в горных районах возможен снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, особенно в Лянкяран-Астаринском регионе, где возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

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