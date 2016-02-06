С завтрашнего дня на территории Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег и снег

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В воскресенье, 7 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером в некоторых местах полуострова ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами дожди, в некоторых местах мокрый снег и снег различной интенсивности. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью и днем 2-6 градусов тепла.