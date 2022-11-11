С участием Лейлы Алиевой в Шахдагский национальный парк выпущены маралы

Сегодня в Шахдагском национальном парке состоялась церемония выпуска в природу первых благородных оленей (марал) в рамках проекта по реинтродукции маралов.
Как сообщает Report, об этом вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева написала в Instagram.
Лейла Алиева приняла участие в церемонии.
Сообщается, что после прохождения животными периода адаптации в специально отведенных местах их планируется выпустить в природу в различных регионах страны, где исторически обитали маралы.