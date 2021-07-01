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Сегодня вступает в силу запрет на использование одноразовой пластиковой посуды

Сегодня вступает в силу запрет на использование одноразовой пластиковой посуды С 1 июля, то есть с сегодняшнего дня, в Азербайджане запрещается импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек
Экология
1 июля 2021 г. 00:17
Сегодня вступает в силу запрет на использование одноразовой пластиковой посуды

С 1 июля, то есть с сегодняшнего дня, в Азербайджане запрещается импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек.

Как сообщает Report, запрет вводится на основании указа "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 26 ноября 2020 года.

В документе говорится, что с 1 июля запрещается ввоз на территорию страны полиэтиленовых пакетов, пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования.

Положения указа вступили в силу в отношении полиэтиленовых пакетов с 1 января 2021 года, а в отношении пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования, вступили в силу с 1 июля 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qablara qadağa qoyulur

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