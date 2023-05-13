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С сегодняшнего дня в стране изменятся погодные условия, пройдут ливни и снегопады - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С сегодняшнего дня в стране изменятся погодные условия, пройдут ливни и снегопады - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 мая до утра 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.
Экология
13 мая 2023 г. 10:25
С сегодняшнего дня в стране изменятся погодные условия, пройдут ливни и снегопады - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 мая до утра 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сегодня и завтра вечером в некоторых местах, вероятно, пройдут дожди.

В районах Азербайджана с 13 мая и до вечера 15 мая ожидается периодическое выпадение осадков. В некоторых местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег.

Западный ветер в отдельных местах усилится до 18-23 м/с.

В реках, вероятно, увеличится водность, в некоторых мелких реках - кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti dəyişəcək, yağış və qar yağacaq, külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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