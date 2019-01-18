С сегодняшнего дня в Азербайджане осадки прекратятся, ветер стихнет

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На данный момент на отдельных территориях Азербайджана наблюдаются осадки, в горных районах - снег.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с дневных часов на территории страны осадки постепенно прекратятся, северо-западный ветер стихнет.
В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 2-4, регионах 4-7 градусов тепла, в горных территориях ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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