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    С сегодняшнего дня в Азербайджане осадки прекратятся, ветер стихнет

    Сведения о погодных условиях

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На данный момент на отдельных территориях Азербайджана наблюдаются осадки, в горных районах - снег. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с дневных часов на территории страны осадки постепенно прекратятся, северо-западный ветер стихнет. 

    В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 2-4, регионах 4-7 градусов тепла, в горных территориях ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

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