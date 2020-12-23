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С сегодняшнего дня погода будет нестабильной

С сегодняшнего дня погода будет нестабильной В горных районах возможен гололед
Экология
23 декабря 2020 г. 14:51
С сегодняшнего дня погода будет нестабильной

С 23 декабря до утра 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, с вечера 24 декабря до утра 25 декабря на окрестных территориях возможно выпадение мокрого снега. Скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, местами будут порывы до 20-25 м/с.

С 23 декабря на территории страны ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами порыв достигнет 23-25 м/с.

В горных районах возможен гололед.

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