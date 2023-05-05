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С пятого по шестое мая наступит пик метеорного потока

С пятого по шестое мая наступит пик метеорного потока Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь с 5 на 6 мая.
Экология
5 мая 2023 г. 14:33
С пятого по шестое мая наступит пик метеорного потока

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году в ночь с 5 на 6 мая.

Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), интенсивный метеорный поток (до 50 метеоров в час) будет наблюдаться преимущественно в Южном полушарии. А в Северном полушарии будет наблюдаться около 30 метеоров в час.

Поток идет с 15 апреля по 27 мая, а наибольшее количество метеоров можно наблюдать с 3 по 10 мая. Поток получил название от созвездия Водолей, в котором находится его радиант (то есть точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры)

Наблюдениям "звёздного дождя" в этот раз помешает полная Луна.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 5-6-da meteor yağışı olacaq

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