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С 20 февраля будут лить интенсивные дожди, усилится ветер

С 20 февраля будут лить интенсивные дожди, усилится ветер Северо-западный ветер усилится до 15-18, в отдельных частях полуострова – временами до 20 м/с
Экология
19 февраля 2021 г. 17:31
С 20 февраля будут лить интенсивные дожди, усилится ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 февраля до полудня 21 февраля ожидаются переменные дожди, в некоторых местах интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной метеорологической службе, северо-западный ветер усилится до 15-18, в отдельных частях полуострова – временами до 20 м/с.

В районах Азербайджана с утра 20 февраля до полудня 21 февраля временами ожидаются осадки, местами снег, в отдельных местах интенсивный. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

В горных и предгорных районах ожидается гололедица.

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Версия на азербайджанском языке Fevralın 20-dən intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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