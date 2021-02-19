С 20 февраля будут лить интенсивные дожди, усилится ветер

Северо-западный ветер усилится до 15-18, в отдельных частях полуострова – временами до 20 м/с

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 февраля до полудня 21 февраля ожидаются переменные дожди, в некоторых местах интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной метеорологической службе, северо-западный ветер усилится до 15-18, в отдельных частях полуострова – временами до 20 м/с.

В районах Азербайджана с утра 20 февраля до полудня 21 февраля временами ожидаются осадки, местами снег, в отдельных местах интенсивный. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

В горных и предгорных районах ожидается гололедица.