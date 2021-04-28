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С 1 мая вступает в силу мораторий на ловлю рыб

С 1 мая вступает в силу мораторий на ловлю рыб В связи с нерестом у рыб с 1 мая вступает в силу 4-месячный мораторий на рыбную ловлю
Экология
28 апреля 2021 г. 13:37
С 1 мая вступает в силу мораторий на ловлю рыб

В связи с нерестом у рыб с 1 мая вступает в силу 4-месячный мораторий на рыбную ловлю.

Как передает Report, начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде призвал всех занимающихся рыбной ловлей физических и юридических лиц не ловить рыбу в период моратория и соблюдать правила.

Он отметил, что запрет на ловлю рыб продлится до 1 сентября и в этот период призвал каждого отказать от всех действий, которые препятствуют росту рыбных ресурсов.

Представитель министерства также подчеркнул, что с целью предотвращения несанкционированного лова рыбы и устранения препятствий, связанных с периодом нереста у рыб, во внутренних водных бассейнах страны совместно с управлением полиции на водном транспорте проводится акция "Чистые водоемы".

Х.Ализаде довел до сведения рыболовов, что данная акция проводится во всех водоемах страны, а с мая будет проводиться в Каспийском море.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 1-dən balıq ovuna moratorium qüvvəyə minir

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