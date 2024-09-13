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Руководитель агентства: На освобожденных территориях планируется реализация экопроектов

Руководитель агентства: На освобожденных территориях планируется реализация экопроектов 16:44
Экология
13 сентября 2024 г. 17:54
Руководитель агентства: На освобожденных территориях планируется реализация экопроектов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется реализация экологических проектов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что тот факт, что эти территории пока не стали густонаселенными районами, облегчает внедрение экологических инициатив: "Если в Баку зелёные насаждения занимают 25 процентов территории, то на освобожденных территориях этот показатель уже превышает 50 процентов".

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Версия на английском языке Eco-projects set to flourish in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Agentlik rəhbəri: Azad olunmuş ərazilərdə də ekoloji layihələrin icrası nəzərdə tutulur

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