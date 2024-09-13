Руководитель агентства: На освобожденных территориях планируется реализация экопроектов

16:44

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется реализация экологических проектов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что тот факт, что эти территории пока не стали густонаселенными районами, облегчает внедрение экологических инициатив: "Если в Баку зелёные насаждения занимают 25 процентов территории, то на освобожденных территориях этот показатель уже превышает 50 процентов".