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Ровшан Аббасов: В Азербайджане могут ввести лимиты на использование воды

Ровшан Аббасов: В Азербайджане могут ввести лимиты на использование воды "В Азербайджане могут ввести лимиты на использование воды".
Экология
14 марта 2023 г. 17:16
Ровшан Аббасов: В Азербайджане могут ввести лимиты на использование воды

"В Азербайджане могут ввести лимиты на использование воды".

Как сообщает Report, об этом сказал член общественного объединения "К здоровой жизни" эксперт по вопросам воды Ровшан Аббасов.

Эксперт отметил, что самыми засушливыми территориями страны являются Центральный Аран, Нахчыван и Абшерон: "Эти территории постоянно нуждаются в водоснабжении. Большая часть водных запасов Азербайджана формируется на территории зарубежных стран, что создает проблемы с водоснабжением".

По словам Р.Аббасова, если такая ситуация сохранится, могут быть введены лимиты на использование воды: "Необходимо использовать разные современные технологии, чтобы уменьшить количество забираемой из рек воды".

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Abbasov: "Azərbaycanda sudan istifadə üçün limitlər yarana bilər"

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