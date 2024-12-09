Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспия примут в начале 2025 года

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспийского моря планируется принять в I квартале будущего года.

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспийского моря планируется принять в I квартале будущего года.

Как передает Report со ссылкой на Минприроды РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Козлов на встрече с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в рамках визита в Баку.

А.Козлов отметил, что на уровень Каспийского моря в основном влияют климатические факторы: естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности. То есть на уровень влияет изменение климата, остановить которое невозможно, можно только адаптироваться к происходящим трансформациям.

"Именно эти адаптационные меры мы включим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года", - добавил глава Минприроды РФ.

Также в рамках встречи стороны также обсудили заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В него, помимо вопросов Каспийского моря, войдет взаимодействие России и Азербайджана по таким направлениям, как сохранение биологического разнообразия, развитие заповедных территорий и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил экологическую ситуацию на Каспии с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Баку.