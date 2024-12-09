О нас

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспия примут в начале 2025 года

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспия примут в начале 2025 года Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспийского моря планируется принять в I квартале будущего года.
Экология
9 декабря 2024 г. 21:57
Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспия примут в начале 2025 года

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспийского моря планируется принять в I квартале будущего года.

Как передает Report со ссылкой на Минприроды РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Козлов на встрече с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в рамках визита в Баку.

А.Козлов отметил, что на уровень Каспийского моря в основном влияют климатические факторы: естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности. То есть на уровень влияет изменение климата, остановить которое невозможно, можно только адаптироваться к происходящим трансформациям.

"Именно эти адаптационные меры мы включим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года", - добавил глава Минприроды РФ.

Также в рамках встречи стороны также обсудили заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В него, помимо вопросов Каспийского моря, войдет взаимодействие России и Азербайджана по таким направлениям, как сохранение биологического разнообразия, развитие заповедных территорий и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил экологическую ситуацию на Каспии с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi