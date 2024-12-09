Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспия примут в начале 2025 года

Российско-азербайджанскую программу по предотвращению обмеления Каспийского моря планируется принять в I квартале будущего года.
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А.Козлов отметил, что на уровень Каспийского моря в основном влияют климатические факторы: естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности. То есть на уровень влияет изменение климата, остановить которое невозможно, можно только адаптироваться к происходящим трансформациям.
"Именно эти адаптационные меры мы включим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года", - добавил глава Минприроды РФ.
Также в рамках встречи стороны также обсудили заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В него, помимо вопросов Каспийского моря, войдет взаимодействие России и Азербайджана по таким направлениям, как сохранение биологического разнообразия, развитие заповедных территорий и обращение с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил экологическую ситуацию на Каспии с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Баку.