Резидент-координатор ООН: Современные технологии позволяют повторно использовать отходы

Сегодняшние современные технологии позволяют нам повторно использовать все отходы.

Сегодняшние современные технологии позволяют нам повторно использовать все отходы.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева cказала в ходе выступления на международном форуме в Баку "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

Она отметила, что каждый должен осознавать свою ответственность в этом вопросе: "Сотрудничество между ООН и Азербайджаном в этой области продолжается. Наши рекомендации и предложения обеспечат переход к управлению отходами в Азербайджане".