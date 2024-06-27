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Резидент-координатор ООН: Современные технологии позволяют повторно использовать отходы

Резидент-координатор ООН: Современные технологии позволяют повторно использовать отходы Сегодняшние современные технологии позволяют нам повторно использовать все отходы.
Экология
27 июня 2024 г. 12:08
Резидент-координатор ООН: Современные технологии позволяют повторно использовать отходы

Сегодняшние современные технологии позволяют нам повторно использовать все отходы.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева cказала в ходе выступления на международном форуме в Баку "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

Она отметила, что каждый должен осознавать свою ответственность в этом вопросе: "Сотрудничество между ООН и Азербайджаном в этой области продолжается. Наши рекомендации и предложения обеспечат переход к управлению отходами в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: Müasir texnologiyalar bütün tullantıların yenidən istifadəsinə şərait yaradır

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