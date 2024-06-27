Разработана стратегия сбора, сортировки и переработки отходов в Карабахе

В целях создания современной инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов в Карабахе разработана региональная стратегия.

В целях создания современной инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов в Карабахе разработана региональная стратегия.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

Министр подчеркнул, что в результате разрушения зданий и сооружений в период оккупации образовалось много строительных отходов.

"Важно современное управление этими отходами и их повторное использование в качестве сырья. В селах Агдамского района, планируемых к восстановлению, реализуются пилотные проекты. Однако, поскольку в этих районах ведутся интенсивные восстановительные работы, важно повысить внимание частного сектора", - сказал Бабаев.

По словам министра, производственные предприятия также несут большую ответственность за правильное управление отходами.

"Институт расширенной ответственности производителя охватывает ответственность производителя на всех этапах жизненного цикла продукта. В целях применения этого механизма в Азербайджане совершенствуется законодательная база", - сказал Бабаев.