Разлив нефти на заводе в Перу привел к экологической катастрофе

Разлив нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Перу привел к экологической катастрофе.

Разлив нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Перу привел к экологической катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, разлив с танкера, который разгружал сырую нефть на нефтеперерабатывающем заводе La Pampilla испанской нефтяной компании Repsol произошел из-за сильных волн, вызванных взрывом вулкана в прошлые выходные в Тонге.

Согласно Министерству иностранных дел Перу, разлив нефти нанес ущерб животному и растительному миру в охраняемых зонах общей площадью около 18 тысяч квадратных километров (6 950 квадратных миль) вокруг островов и районов рыболовства. "Это самая страшная экологическая катастрофа, произошедшая в окрестностях Лимы за последнее время и нанесшая серьезный ущерб сотням семей рыбаков. Repsol должна немедленно возместить ущерб", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Министр окружающей среды Рубен Рамирес встретился с должностными лицами Repsol и сообщил, что, по данным компании, было разлито около 6000 баррелей нефти. Надзорное агентство Перу по инвестициям в энергетику и горнодобывающую промышленность (Osinergmin) приказало закрыть один из четырех терминалов нефтеперерабатывающего завода до выяснения причин разлива.