Рауф Гаджиев: В кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный Кельбаджарскому району

В кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный лесам, наземным водам, биоразнообразию, рельефу, памятникам природы, истории Кяльбаджарского района и приняты соответствующие меры

Кельбаджарский район Азербайджана богатый прекрасной природой, благоприятным рельефом, богатыми подземными и наземными природными ресурсами, месторождениями минеральной воды обладающими лечебными свойствами, реками и озерами, а также памятниками истории и культуры. На территории Кельбаджарского района было открыто 34 месторождения полезных ископаемых, включая руды, залежи золота, хрома, запасы ртути, месторождения строительных материалов и термальных вод. В этом районе имеется 8 рудников, 7-месторождений минеральной термальной воды, 19 месторождений непрофильных и строительных материалов. Наиболее значимыми из этих месторождений являются месторождения золотые руды. Это месторождение Зод-Сойюдлю, Агдуздагская месторождения золота, Кызыл-булагское золотодобывающее месторождение, а также Мехманское полиметаллическое месторождение. Эти месторождения имеют крупное промышленное значение. Кроме того, Кяльбаджарский район обладает достаточными запасами минерального сырья.

Как сообщает Report, об этом руководитель комиссии по организации и координации работ, проводимых Министерством экологии и природных ресурсов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев сказал, отвечая на вопросы журналистов относительно природных ресурсов Кельбаджарского района.

Руководитель комиссии сообщил также, что Кельбаджарский район богат не только рудными и непрофильными месторождениями, но и термальными минеральными водами. Здесь расположены 2 крупных термальных минеральных водоема Истису и Тутгун в которых добывали термальную и минеральную воды. В каждом из этих бассейнов имеется по 4 месторождения. Такие месторождения как Мостчай, Гарасу, Алаллу, Тутгун, нижнее и верхнее Истису и Гештагское месторождение. Ежедневный дебит этих месторождений составляет 3080 кубических метров. Крупнейшие реки Кяльбаджарского района – Тертер и Хачын. Источник рек в горных ручьях формируется главным образом за счет подземных вод. Для оросительных и энергетических целей по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в 70-е годы на Тертерчае построены водоемы Сарсанг ( общий объем 560 миллионов кубометров ) и Суговушан ( общий объем 5,9 миллиона кубометров ). Площадь бассейна реки составляет 2650 квадратных километра, длина 184 километров, среднегодовой расход воды 23.1 кубометра в секунду, годовой объем стока 728 миллиона кубометров. Тертерчай имеет большое значение в экономике Азербайджана. Эта река важна в использовании как в сельском хозяйстве так и в промышленности. В то же время будет внесен весомый вклад в снижение зависимости Азербайджана от трансграничных рек. Хачынчай протекает по территории Кяльбаджарского, Агдаринского и Бардинских районов. Источником воды этой реки являются грунтовые воды и атмосферные осадки. На Хачынчае построено водохранилище общей мощностью 23 миллиона кубометров. На территории Кяльбаджарского района имеется множество озёр: Бёюк Алагёль, Кичик Алагёль, Ганлыгёль, Дибгёль, Айрыгёль, Нахыргёль и Бёюкгёль. Они находятся между Восточным и Южным Гёйченским хребтом на территории Кяльбаджарского района. Озёры образовались в результате извержение вулканов и обрывов рек. Бёюк Алагёль расположен на высоте 2729 метров над уровнем моря. Его площадь составляет 510 гектаров, длина 3670 метров, максимальная глубина 9,4 метра. В Бёюк Алагёль впадают 7 рек. Самые крупные из них – Курбагалы и Азадчай. Озера образовано несколькими небольшими речками и определённую роль играют также подземные воды.

Общий лесной фонд Кяльбаджарского района составлял до оккупации 80019 гектаров, из них 73165 гектаров были покрыты лесом. Здесь преобладал в основном дуб, бук, граб, клён, берёза и липа. Однако в результате экологической террористической деятельности, совершённой Арменией против Азербайджана враг вырубал, грабил, сжигал и продавал эти леса.

Он сообщил, что в кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный лесам, наземным водам, биоразнообразию, рельефу, памятникам природы, истории Кяльбаджарского района и приняты соответствующие меры.

Рауф Гаджиев рассказал и о самом крупном месторождении золота в5 Азербайджане Зод-Сойюдлю. Он сообщил, что месторождение Зод-Сойюдлю было открыто в 1951 году. Оно находиться на границе Кяльбаджарского района Азербайджана и Армении. Госграница между Азербайджаном и Арменией делило месторождение Зод-Сойюдлю на две части. На Кяльбаджарский район приходилось 74 процента золоторудного месторождения ( 219 гектаров ), остальная часть ( 26 процентов ) на Армению. Месторождение Зод-Сойюдлю в Кяльбаджарском районе имеет промышленные запасы в объёме 112,5 тонн. Минимальное рентабельное содержание драгметаллов в руде месторождение составляет 0,8 г/тонну. В 80-е годы были учтены запасы Зод-Сойюдлю и месторождение было принято на государственный баланс. Армянская часть месторождения интенсивно эксплуатировалась с 1976 года, а Азербайджанская – была законсервирована до армянской оккупации. В период оккупации Арменией Кяльбаджарского района именно азербайджанская часть месторождения Зод-Сойюдлю беспощадно эксплуатировалась, при этом был нанесен серьезный материальный и экологический ущерб Азербайджану.