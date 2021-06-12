Распад одного из крупнейших ледников Антарктики резко ускорился в 2018 году

За последние три года "сползание" антарктического ледника Пайн-Айленд ускорилось из-за разрушения морской части его льдов.

За последние три года "сползание" антарктического ледника Пайн-Айленд ускорилось из-за разрушения морской части его льдов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к таким выводам пришли климатологи, статью которых опубликовал научный журнал Science Advances.

"Традиционно считалось, что этот ледник разрушится через несколько десятилетий. Похоже, что у человечества не будет такой роскоши – наши наблюдения показывают, что разрушение уже началось. Пока оно идет относительно медленно, однако процесс может резко ускориться, если мы потеряем остаток морских льдов", – считает один из авторов исследования, профессор Университета штата Вашингтон Айэн Джокин.

Ледовый массив Пайн-Айленд располагается на западном побережье Антарктиды. Ученые обнаружили, что его подножие омывают потоки теплой воды, из-за чего за последние три десятилетия ледник стал таять гораздо быстрее. Джокин и его коллеги узнали еще более тревожные новости. По их данным, Пайн-Айленд не только находится на грани исчезновения, но уже практически переступил через эту черту.

Ученые проанализировали снимки поверхности ледника, которые сделал климатический спутник Sentinel-1 и самолеты, которые пролетали над Пайн-Айлендом за последние три десятка лет, и вычислили скорость, с которой лед двигался в сторону моря, и как менялся этот показатель между 1990 и 2020 годами.

Эти данные ученые сопоставили с тем, как менялись средние температуры на территории Западной Антарктики, а также с изменениями в очертании береговой линии и площади морских льдов, сдерживающих "сползание" ледников Туэйтса и Пайн-Айленд в море Амундсена.

Как оказалось, движение ледника Пайн-Айленд резко ускорилось в 2018 году, после чего скорость его "сползания" в море увеличилась примерно на 12%. Ученые предполагают, что причиной этого стал раскол морской части этого ледового массива в конце лета 2017 года. В результате сформировались нескольких крупных айсбергов и ледник отступил в сторону берега примерно на 19 км.

По словам Джокина и его коллег, это событие принципиально отличает данный эпизод резкого ускорения движения Пайн-Айленд в сторону моря от прошлых событий такого рода, которые были спровоцированы необычно теплой погодой или появлением больших количеств талой воды у подножия ледового массива.

Как предполагают ученые, процесс дезинтеграции морской части ледового массива продолжится в ближайшие годы, что в конечном итоге приведет к тому, что Пайн-Айленд начнет напрямую "сползать" в море Амундсена. Это резко ускорит рост уровня мирового океана и приведет к тому, что аналогичным образом разрушится соседний ледник Туэйтса, а также другие нестабильные ледовые массивы Западной Антарктики.