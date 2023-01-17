Раскрыты объемы запасов золота, серебра и меди на освобожденных территориях

Раскрыты объемы запасов в месторождениях золота, серебра и меди на освобожденных территориях.

Раскрыты объемы запасов в месторождениях золота, серебра и меди на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев отметил, что запасы золоторудного месторождения "Сеюдлю" составляли 112,5 тонны.

Он отметил, что в "Вежнели" имелись 6,5 тонны золота, 10,75 тонны серебра и около 4 тыс. тонн меди, в месторождении "Демирли" около 457 тыс. тонн меди, а в месторождении "Гызылбулаг" – 13,7 тонны золота.

"Сегодня невозможно назвать конкретных цифр в связи с объемами незаконной эксплуатации со стороны захватнического режима. В настоящее время ведутся подсчеты", - отметил он.