Расим Саттарзаде: В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился

В Каспийском море периодически наблюдается повышение или понижение уровня воды. В последние годы уровень воды в Каспии снижается медленнее.

В Каспийском море периодически наблюдается повышение или понижение уровня воды. В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, понижение уровня воды негативно сказывается на территориях, где распространены связанные с морем сферы деятельности: "В то же время это приводит к повышению температуры Каспийского моря, в результате чего сокращается количество водных биоресурсов".