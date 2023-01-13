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Расим Саттарзаде: В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился

Расим Саттарзаде: В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился В Каспийском море периодически наблюдается повышение или понижение уровня воды. В последние годы уровень воды в Каспии снижается медленнее.
Экология
13 января 2023 г. 11:53
Расим Саттарзаде: В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился

В Каспийском море периодически наблюдается повышение или понижение уровня воды. В последние годы темп понижения уровня воды в Каспии замедлился.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, понижение уровня воды негативно сказывается на территориях, где распространены связанные с морем сферы деятельности: "В то же время это приводит к повышению температуры Каспийского моря, в результате чего сокращается количество водных биоресурсов".

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Версия на азербайджанском языке Rasim Səttarzadə: "Son illər Xəzər dənizində su səviyyəsinin azalması daha uzun müddət çəkir"

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