Рахмон: Душанбе продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной повестки

Таджикистан продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной и климатической повестки.

Таджикистан продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной и климатической повестки.

Как передает Report, об этом президент страны Эмомали Рахмон заявил в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Общее количество ледников в Таджикистане, составляющее 13 тыс. и являющееся источником 60% вод Центральной Азии, за последние десятилетия сократилось более чем на тысячу", - подчеркнул он.

Лидер Таджикистана также выразил уверенность, что международное сообщество также будет способствовать своевременной реализации других целей и обязательств, связанных с водой.