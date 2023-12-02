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Рахмон: Душанбе продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной повестки

Рахмон: Душанбе продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной повестки Таджикистан продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной и климатической повестки.
Экология
2 декабря 2023 г. 13:42
Рахмон: Душанбе продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной повестки

Таджикистан продолжит усилия по развитию сотрудничества в реализации глобальной водной и климатической повестки.

Как передает Report, об этом президент страны Эмомали Рахмон заявил в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Общее количество ледников в Таджикистане, составляющее 13 тыс. и являющееся источником 60% вод Центральной Азии, за последние десятилетия сократилось более чем на тысячу", - подчеркнул он.

Лидер Таджикистана также выразил уверенность, что международное сообщество также будет способствовать своевременной реализации других целей и обязательств, связанных с водой.

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: “Qlobal su gündəliyinin həyata keçirilməsində əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərimizi davam etdirəcəyik”
Версия на английском языке Rahmon: Dushanbe will continue efforts to develop cooperation in implementing global water agenda

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