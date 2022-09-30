Работа над новым изданием "Красной книги" близится к завершению

Научно-исследовательская работа над третьим изданием Красной книги близится к завершению. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов. "Планируем представить третье издание Кра

Научно-исследовательская работа над третьим изданием "Красной книги" близится к завершению.



Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.



"Планируем представить третье издание "Красной книги" в 2023 году. Созданы комиссии, близятся к завершению необходимые полевые исследовательские работы", - сказал заместитель министра.



Отметим, что согласно законодательству, "Красную книгу" Азербайджана планируется издавать каждые 10 лет. В первый раз "Красная книга" была издана в 1989 году.