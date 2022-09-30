Работа над новым изданием "Красной книги" близится к завершению

Научно-исследовательская работа над третьим изданием "Красной книги" близится к завершению.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.
"Планируем представить третье издание "Красной книги" в 2023 году. Созданы комиссии, близятся к завершению необходимые полевые исследовательские работы", - сказал заместитель министра.
Отметим, что согласно законодательству, "Красную книгу" Азербайджана планируется издавать каждые 10 лет. В первый раз "Красная книга" была издана в 1989 году.
Работа над новым изданием "Красной книги" близится к завершениюРабота над новым изданием "Красной книги" близится к завершению Научно-исследовательская работа над третьим изданием Красной книги близится к завершению. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов. "Планируем представить третье издание Кра
Экология
30 сентября 2022 г. 12:32
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Научно-исследовательская работа над третьим изданием "Красной книги" близится к завершению.
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