Рабочая группа по экологическим вопросам проводит заседание в Лачыне

В городе Лачыне проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В городе Лачыне проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании председательствует заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

В нем принимают участие представители госструктур, вошедших в Рабочую группу, специальные представители президента Азербайджана в Лачынском, Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Служб восстановления, строительства и управления.

Участники заседания обсуждают вопросы, касающиеся соблюдения экологических норм в процессе реализации инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Также будут затронуты проблемы и перспективы освоения месторождений рудных, нерудных, пресных и термальных минеральных вод, а также кяхризов. Кроме того, участники рассмотрят результаты работ по электронному кадастровому учету земель и меры по созданию нового зеленого массива на территории, замещающей лесные площади, отведенные под строительство Лачынского аэропорта.