О нас

Пыльная погода продлится два дня

Пыльная погода продлится два дня Последние два дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
15 августа 2023 г. 13:20
Пыльная погода продлится два дня

Последние два дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 2,5 раза.

Было отмечено, что пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями: "На территории страны наблюдается поступление частиц пыли непрерывными потоками с юго-восточного направления. Учитывая количество пыли, а также тепловой дискомфорт, в эти дни не рекомендуется длительное пребывание на открытом воздухе. В домашних и офисных условиях в течение дня желательно проводить влажную уборку, так как такая погода может вызвать чувство дискомфорта, особенно у людей с проблемами органов дыхания. Пыльная погода будет наблюдаться около двух дней".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tozlu hava şəraiti 2 gün davam edəcək

Экслюзивные новости

Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi