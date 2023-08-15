Пыльная погода продлится два дня

Последние два дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Последние два дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 2,5 раза.

Было отмечено, что пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями: "На территории страны наблюдается поступление частиц пыли непрерывными потоками с юго-восточного направления. Учитывая количество пыли, а также тепловой дискомфорт, в эти дни не рекомендуется длительное пребывание на открытом воздухе. В домашних и офисных условиях в течение дня желательно проводить влажную уборку, так как такая погода может вызвать чувство дискомфорта, особенно у людей с проблемами органов дыхания. Пыльная погода будет наблюдаться около двух дней".