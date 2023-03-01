Проведена акция по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева при совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и Агентства господдержки НПО в бакинском поселке Мушфига

В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева при совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и Агентства господдержки НПО в бакинском поселке Мушфигабад состоялась акция по высадке деревьев.

Как сообщает Report, в акции приняли участие завсектором по работе с неправительственными организациями Администрации Президента Вюсал Гулиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева, ответственные сотрудники администрации президента, министерства экологии и природных ресурсов, представители более 300 НПО и СМИ и др.

В ходе акции на территории площадью три гектара высажено более 2000 эльдарских сосен и оливковых деревьев, выполнен уход за имеющимися на территории зелеными насаждениями, проведены работы по очистке зеленой зоны.