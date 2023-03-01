О нас

Проведена акция по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

Проведена акция по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева при совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и Агентства господдержки НПО в бакинском поселке Мушфига
Экология
1 марта 2023 г. 12:37
Проведена акция по высадке деревьев по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева при совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и Агентства господдержки НПО в бакинском поселке Мушфигабад состоялась акция по высадке деревьев.

Как сообщает Report, в акции приняли участие завсектором по работе с неправительственными организациями Администрации Президента Вюсал Гулиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева, ответственные сотрудники администрации президента, министерства экологии и природных ресурсов, представители более 300 НПО и СМИ и др.

В ходе акции на территории площадью три гектара высажено более 2000 эльдарских сосен и оливковых деревьев, выполнен уход за имеющимися на территории зелеными насаждениями, проведены работы по очистке зеленой зоны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirilib

Другие новости из категории

В Имишли граждане Кувейта задержаны за незаконную охоту
В Имишли граждане Кувейта задержаны за незаконную охоту
1 марта 2023 г. 10:08
Температура воздуха в Лачыне повысилась до 24 градусов
Температура воздуха в Лачыне повысилась до 24 градусов
28 февраля 2023 г. 17:49
В Иране умер один из последних азиатских гепардов
В Иране умер один из последних азиатских гепардов
28 февраля 2023 г. 13:48
Обнародован прогноз погоды на первый день весны
Обнародован прогноз погоды на первый день весны
28 февраля 2023 г. 13:18
На землях лесного фонда посажено более 25 тыс. деревьев
На землях лесного фонда посажено более 25 тыс. деревьев
27 февраля 2023 г. 13:42
Прогноз погоды на последний день февраля
Прогноз погоды на последний день февраля
27 февраля 2023 г. 12:55
На некоторых автодорогах Азербайджана будет ограничена видимость
На некоторых автодорогах Азербайджана будет ограничена видимость
26 февраля 2023 г. 13:06
В Баку и районах  осадков не ожидается 
В Баку и районах  осадков не ожидается 
26 февраля 2023 г. 12:35
Завтрашняя погода будет благоприятной для метеочувствительных людей
Завтрашняя погода будет благоприятной для метеочувствительных людей
25 февраля 2023 г. 21:40
Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена
Завтра на некоторых автодорогах Азербайджана видимость будет ограничена
25 февраля 2023 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi