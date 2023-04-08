Проведена акция по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в акции приняли участие Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и сотрудники аппарата омбудсмена.

В рамках акции сотрудники аппарата омбудсмена посадили саженцы деревьев различных пород на семи гектарах территории муниципалитета Наримановского района.

Омбудсмен Сабина Алиева отметила, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева всегда уделялось большое внимание вопросам решения экологических проблем и эффективного использования природных ресурсов в стране.

С.Алиева подчеркнула, что работа, проводимая в сфере экологии и охраны окружающей среды в Азербайджане, является одним из приоритетных направлений государственной политики.