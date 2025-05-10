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Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева 15:37
Экология
10 мая 2025 г. 16:05
Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В поселке Мушфигабад в рамках "Года Конституции и суверенитета" состоялась акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованная Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством энергетики и партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщили Report в Минэкологии, в ходе акции посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, первый замминистра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов, зампред ПЕА Тахир Будагов, а также сотрудники этих министерств и организаций, эковолонтеры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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