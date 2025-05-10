Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

15:37

В поселке Мушфигабад в рамках "Года Конституции и суверенитета" состоялась акция по посадке деревьев, посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованная Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством энергетики и партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщили Report в Минэкологии, в ходе акции посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, первый замминистра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов, зампред ПЕА Тахир Будагов, а также сотрудники этих министерств и организаций, эковолонтеры.

