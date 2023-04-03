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Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева Министерство юстиции провело акцию по посадке деревьев, посвященную 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Экология
3 апреля 2023 г. 15:16
Проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Министерство юстиции провело акцию по посадке деревьев, посвященную 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Во все периоды своего руководства Гейдар Алиев всегда придавал особое значение охране окружающей среды и защите зеленых насаждений, с этой целью были осуществлены важные программы. Экологическая политика, определенная великим лидером, успешно развивается президентом страны Ильхамом Алиевым, ведется последовательная работа для того, чтобы люди жили в здоровой окружающей среде. В этом направлении по инициативе первого вице-президента нашей республики, руководителя Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой осуществляются важные проекты.

В рамках акции, организованной в Наримановском районе Баку с участием руководства и сотрудников Министерства юстиции, были посажены вечнозеленые деревья и обеспечен уход за ними.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

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