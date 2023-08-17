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Проведен семинар на тему влияния климатических изменений на Каспийское море

Проведен семинар на тему влияния климатических изменений на Каспийское море По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по выполнению решений, принятых Государственной комиссией по изменению климата, был проведен семинар с целью обсуждения влияния изменения климата на динамику уровня Каспийского моря.
Экология
17 августа 2023 г. 19:41
Проведен семинар на тему влияния климатических изменений на Каспийское море

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по выполнению решений, принятых Государственной комиссией по изменению климата, был проведен семинар с целью обсуждения влияния изменения климата на динамику уровня Каспийского моря.

Как сообщает Report, в семинаре приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, чрезвычайных ситуаций, Национальной Академии Наук Азербайджана, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Университета Хазар, программы развития ООН (ПРООН) и других местных и международных структур.

Первая часть семинара была посвящена разработке национального плана адаптации (NAP), а вторая - темам влияния климатических изменений на динамику уровня Каспийского моря.

На семинаре также обсуждались социально-экономические и экологические проблемы, вызванные изменением уровня в прибрежной зоне нашей страны, опасные гидрометеорологические явления, которые могут вызвать стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и другие темы.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizinin səviyyəsinin dinamikasına təsiri mövzusunda seminar keçirilib

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