Проведен семинар на тему влияния климатических изменений на Каспийское море

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по выполнению решений, принятых Государственной комиссией по изменению климата, был проведен семинар с целью обсуждения влияния изменения климата на динамику уровня Каспийского моря.

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по выполнению решений, принятых Государственной комиссией по изменению климата, был проведен семинар с целью обсуждения влияния изменения климата на динамику уровня Каспийского моря.

Как сообщает Report, в семинаре приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, чрезвычайных ситуаций, Национальной Академии Наук Азербайджана, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Университета Хазар, программы развития ООН (ПРООН) и других местных и международных структур.

Первая часть семинара была посвящена разработке национального плана адаптации (NAP), а вторая - темам влияния климатических изменений на динамику уровня Каспийского моря.

На семинаре также обсуждались социально-экономические и экологические проблемы, вызванные изменением уровня в прибрежной зоне нашей страны, опасные гидрометеорологические явления, которые могут вызвать стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и другие темы.