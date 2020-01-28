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Проведен рейд против браконьеров, 12 человек задержаны

​Проведен рейд против браконьеров, 12 человек задержаны

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд для предотвращения незаконной охоты.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе рейда в охотничьих угодьях на территории Нефтчалинского, Биласуварского и Самухского района были задержаны 12 браконьеров. У них были изъяты 12 охотничьих ружей, два попавших в "Красную книгу" турача (франколина) и две утки.

Разбирательство установило, что браконьерами являются жители Нефтчалинского района Дашгын Иманов, Бахтияр Ахмедов, Сеймур Джафаров, Али Зейналов, Эльшан Ибадов, Абдулла Оруджов, житель Баку Хаял Солтанов, житель Сальянского района Шахлар Гулиев, жители Биласуварского района Маликаждар Мамедов, Рафик Ганбаров, Намик Ганбаров и житель города Товуз Фахри Багиров.

По факту в отношении задержанных составлен протокол, они были оштрафованы на 12671 манат.

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