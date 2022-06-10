Проведен конкурс знаний, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды

В рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды, прошел конкурс знаний под девизом "У нас одна Земля".

В рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды, прошел конкурс знаний под девизом "У нас одна Земля".

Как сообщает Report, в интеллектуальном соревновании, организованном совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Программой Развития ООН, приняли участие студенты высших учебных заведений, эковолонтеры и представители молодежных организаций.

Целью конкурса знаний, охватывающего темы, посвященные охране окружающей среды и экологическим вопросам, является расширение знаний молодежи в экологической сфере.

В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США, депутат Самед Сеидов, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, исполняющий полномочия резидента-представителя Программы развития ООН Чару Биста, а также представители других международных организаций, сотрудники посольств, неправительственных организаций и известные лица.

В завершение были награждены победители конкурса.