Прошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган

Сегодня исполняется 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган.

Сегодня исполняется 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган.

Об этом агентству Report сообщил историк Мухаммед Гурбанов.

M.Гурбанов отметил, что канал был проложен с целью обеспечения водой существовавших в то время сел Дарвишли, Аманкенд, Джюряли, Тязякянд, Агалыкянд, Бяйдили и Хырмандалы:

"В 1910-12 годах по распоряжению царя Николая II был прорыт этот канал, истоком которого является Араз. 21 сентября 1912 года был пробурен и введен в эксплуатацию первый 54-километровый участок канала. В дальнейшем канал был доведен до Джалилабадского района".

110-летний канал в настоящее время обеспечивает водой 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей в Джалилабаде и 45 тысяч гектаров в Билясуваре.