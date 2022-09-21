О нас

Прошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган

Прошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган Сегодня исполняется 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган.
Экология
21 сентября 2022 г. 17:05
Прошло 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган

Сегодня исполняется 110 лет с момента ввода в эксплуатацию канала Южный Муган.

Об этом агентству Report сообщил историк Мухаммед Гурбанов.

M.Гурбанов отметил, что канал был проложен с целью обеспечения водой существовавших в то время сел Дарвишли, Аманкенд, Джюряли, Тязякянд, Агалыкянд, Бяйдили и Хырмандалы:

"В 1910-12 годах по распоряжению царя Николая II был прорыт этот канал, истоком которого является Араз. 21 сентября 1912 года был пробурен и введен в эксплуатацию первый 54-километровый участок канала. В дальнейшем канал был доведен до Джалилабадского района".

110-летний канал в настоящее время обеспечивает водой 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей в Джалилабаде и 45 тысяч гектаров в Билясуваре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Muğan kanalının istismara verilməsindən 110 il ötür

Самое читаемое

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить
Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить
15 сентября 2022 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi