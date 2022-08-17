Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

12:17

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 35-38° тепла. В Баку ночью - 24-26°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60% ночью и 30-35% - днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью - 21-26°, днем - 35-40°, местами - 41-42° тепла, в горах ночью - 15-20°, днем - 26-31° тепла.