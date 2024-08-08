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Программа озеленения охватит 550 гектаров территории Нахчывана

Программа озеленения охватит 550 гектаров территории Нахчывана Весной этого года посевные работы были проведены на площади 431 га в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Экология
8 августа 2024 г. 19:09
Программа озеленения охватит 550 гектаров территории Нахчывана

Весной этого года посевные работы были проведены на площади 431 га в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на конференции на тему "COP29 - Влияние изменения климата на компоненты окружающей среды" в Нахчыване.

По его словам, в этом году разработана программа озеленения, охватывающая 550 гектаров территории НАР.

"Восстановление лесных площадей, охрана и увеличение зеленых насаждений внесут важный вклад в минимизацию воздействия изменения климата на компоненты окружающей среды в автономной республике. Предусмотрено также создание централизованного полигона отходов и предприятия по переработке твердых бытовых отходов, укрепление материально-технической базы в этой сфере, что станет важным шагом в плане сокращения выбросов в секторе отходов в будущем", - сказал Ф.Наджафли.

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Версия на английском языке Greening program to cover 550 hectares in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın 550 hektar ərazisini əhatə edən yaşıllaşdırma proqramı hazırlanıb

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