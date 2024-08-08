Программа озеленения охватит 550 гектаров территории Нахчывана

Весной этого года посевные работы были проведены на площади 431 га в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Весной этого года посевные работы были проведены на площади 431 га в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на конференции на тему "COP29 - Влияние изменения климата на компоненты окружающей среды" в Нахчыване.

По его словам, в этом году разработана программа озеленения, охватывающая 550 гектаров территории НАР.

"Восстановление лесных площадей, охрана и увеличение зеленых насаждений внесут важный вклад в минимизацию воздействия изменения климата на компоненты окружающей среды в автономной республике. Предусмотрено также создание централизованного полигона отходов и предприятия по переработке твердых бытовых отходов, укрепление материально-технической базы в этой сфере, что станет важным шагом в плане сокращения выбросов в секторе отходов в будущем", - сказал Ф.Наджафли.