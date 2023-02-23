Обнародован прогноз погоды на завтра

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, ночью и рано утром на Абшеронском полуострове вероятен снег.

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, ночью и рано утром на Абшеронском полуострове вероятен снег.

Как сообщили Report в пресс-службе Национальной службы гидрометеорологии, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем – до 3° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Вечером в большинстве регионов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах прогнозируется туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 мороза до 3° тепла, днем ​​3-6° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем ​​3-8° мороза.

На дорогах ожидается гололед.