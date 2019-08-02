В Азербайджане прогнозируется сильный ветер, дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После продолжавшейся несколько дней жаркой погоды, в результате движущегося с северо-запада холодного атмосферного фронта, с вечера 2 августа по 4 августа в районах Большого и Малого Кавказа ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. Местами осадки примут интенсивный характер, возможны грозы, град.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Скорость западного ветра временами усилится до 18-23 м/с, уровень рек может подняться.

Хотя 4 августа погода стабилизируется, после небольшого перерыва 5-6 августа в некоторых районах скорость ветра вновь достигнет 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, а 5 августа - 30-35 м/с. В северных и западных районах возможны переменные осадки. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз и града. Уровень рек может подняться, в некоторых горных реках возможен сель.

С 5-го по 8-ое августа в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра может достичь 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, 5 августа - временами 30-35 м/с.