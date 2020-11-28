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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Атмосферное давление спустится с 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%
Экология
28 ноября 2020 г. 13:08
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 29 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, ночью и вечером местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью – 7-9, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление спустится с 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

29 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, однако начиная с полудня в некоторых местах возможны дожди, в горных территориях – снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром на отдельных территориях вероятен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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